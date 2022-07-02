“Eski kız arkadaşını darp etti, olaya engel olmak isteyen bir başkasının burnunu kırdı”

Alsancak'ta bir sitenin park alanı içerisinde eski kız arkadaşına karşı işlediği Vahim Zarar, Darp, Kavga ve Rahatsızlık suçlarında tutuklana zanlı S. E. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlının eski kız arkadaşını darp ettiğini anlatan Polis, olay yerinde bulunan bir başka kişinin müdahale etmek istemesi üzerine, yüzüne yumruk atıp onun da burnunun kırılmasına sebep olduğunu anlattı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Olgun Arkan, olayla ilgili bulguları aktardı. Arkan, huzurda bulunan zanlı S. E.’nin 2 Temmuz 2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Alsancak'ta Lotus Park Sitesi park alanı içerisinde, başka bir erkekle görüştüğü gerekçesi ile Alsancak'ta sakin eski kız arkadaşını tokat vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis akabinde zanlı S. E.’nin olay mahallinde bulunan bir kişinin olaya müdahale etmek istemesi üzerine yüzüne yumruk atıp burnunun kırılmasına sebep olup vahim ve bedensel zarara uğrattığını kaydetti. S. E. bir taraf olup, Coşkun ÖZBAŞ bir taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucu vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurup bir kavgada yer alıp, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını mahkemeye aktaran Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını alınacak birçok ifadenin olduğunu, bölgede bulunan kameralarında incelenmesi gerektiğini anlattı. Polis, ayrıca müşteki kadının ilk yapılan muayenesinde ve temin edilen doktor raporunda; sol kulağında duyma kaybı ve uyuşukluk hissi olduğu tespit edilerek bir kulak burun boğaz doktoru tarafından muayene edilmesini gerektiğinin altını çizerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.