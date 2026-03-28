Eski Dışişleri Bakanı Markulli: “Hrisrtodulidis’in kibirli ve tutarsız dili, federal perspektifle örtüşmüyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski Dışişleri Bakanlarından Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklere yönelik söylemlerini sert sözlerle eleştirdi.

Markulli, hem eski Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis hem de mevcut lider Nikos Hristodulidis’in açıklamalarında “kibir ve küçümseme” dili kullandığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin, yeniden birleşmiş federal bir yapıda “gelecekteki ortaklar” olduğunu hatırlatan Markulli, buna rağmen yapılan açıklamaların bu perspektifle örtüşmediğini vurguladı.

İki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefiyle çelişen ifadeler kullanıldığını savunan Markulli, özellikle “Kıbrıslı Türklerin 1960 Cumhuriyeti’ne geri dönmesi” yönündeki söylemlere dikkat çekti. 1977’den itibaren tarafların federal çözümü benimsediğini hatırlatan Markulli, üniter devlet yaklaşımının artık geçerli olmadığını ifade etti.

Markulli, söz konusu açıklamaların, liderliğin “gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu” belirterek, bu söylemlerin aşırı sağa yakınlaşma amacı taşıdığını iddia etti.

Paylaşımında, Anastasiadis’in 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı ve Hristodulidis’in 25 Mart 2026’daki açıklamalarını örnek gösteren Markulli, bu tür ifadelerin müzakere sürecine zarar verdiğini vurguladı.