Eski Başkan Vasiliu’nun sağlık durumu kritik

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı Yorgo Vasiliu’nun sağlık durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı Yorgo Vasiliu, ciddi sağlık sorunları nedeniyle Lefkoşa’da hastaneye kaldırıldı.
Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Sözcüsü Charalambos Charilaou, Vassiliou’nun Salı günü hastaneye getirildiğini ve tedavi altına alındığını, sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.
Vasiliu’nun kalp yetmezliği yaşadığı ifade ediliyor.
Vasiliu, 1988–1993 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yapmış ve döneminde adanın Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik önemli adımlar atılmıştı.
