Tahran'da sabaha karşı yeniden patlama sesleri duyuldu
İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle sabaha karşı yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.
