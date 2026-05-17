Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, bilimsel yaklaşımı, insan haklarını, toplumsal eşitliği ve kapsayıcı sağlık politikalarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Eşitlik herkes için, insan hakları her yerde.” dedi.

Dalkan, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Modern tıbbın temelinde insanı olduğu gibi kabul etmek, zarar vermemek ve herkes için eşit sağlık hizmeti sunmak vardır.” diyen Dalkan, hekimlerin sorumluluğunun yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil; ayrımcılığa karşı durmak, bilimsel bilgi ışığında insan haklarını savunmak ve herkes için güvenli alanlar yaratmaya katkı koymak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak toplumdaki dezavantajlı ve kırılgan grupların her zaman yanında olduklarını belirten Dalkan, “Cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri, etnik köken, sosyal durum, ekonomik koşullar ya da cinsel yönelim fark etmeksizin herkes için daha erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir sağlık sistemi ve daha özgür bir yaşam için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Hiç kimsenin kimliği, kendini nasıl tanımladığı ya da kimi sevdiği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini belirten Dalkan, insan onuruna ve eşitliğe saygının hem sağlık sisteminin hem de toplumun merkezinde yer alması gerektiğini kaydetti.