Esentepe'de 6 pozitif vaka daha

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bölgede 6 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı.

BRT yayınına katılan Erdoğan, bölgede tüm kahvehaneleri kapattıklarını söyleyerek "Artık restoranları da kapatmamız gerekecek. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyim. Rakamlar ürkütücü, çok sayıda temaslı var" dedi.

Erdoğan "Bakanlar Kurulu'ndan kapanma kararı çıkmasa bile biz bölgede işletmelerle konuşarak kapanacağız" diye konuştu.

Vakalar artabilir endişesi...

6 vakanın yanında test sonucunun beklendiği ailelerin olduğu, komşu ve uzak temaslı kişilerin de araştırıldığını ve test yapıldığını, bunların sonuçlarının beklendiğini anlattı. Erdoğan, Bahçeli köyünde bir vaka olduğunu, esas vakaların Esentepe merkezde bulunduğunu anlattı.

Bölgede, kısa süre öncesine kadar evden eve (komşu) görüşmelerinin çok yoğun olduğunu işaret eden Erdoğan, bununla bulaşın yayılmasında etkin rol üstelenebileceğine ilişkin de kaygısını paylaştı.

Esentepe’de tüm kahvehanelerin ikinci bir uyarıya dek kapandığını, toplum sağlığının ön plana alındığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçip yapılacak olan yeni testler sonucunda Restoranları da kapatacaklarını, komşu ziyaretlerinin durdurulacağını kaydetti.

Sadece belediye değil, vatandaşların da kurallara uyması gerek. Bölgemizde toplam 6 vaka olduğunu anlatan Erdoğan, “Böyle giderse Alsancak-Lapta bölgesindeki uygulamaların bu bölgede de yapılması gerekecek. Panik yaratmamak için kahvehanelerden başladık, çıkacak olan test sonuçları ardından, bakanlıktan sonuç alamasak da karşılıklı anlayış ile bölgemizde kapanmaya gideceğiz. 6 vaka köy yeri için çok fazla.”

“Yeni test için talepte bulunacağız”

Bölgede birçok kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını da anlatan Erdoğan, şunları ifade etti:

“Çok hızlı olarak dün tespit ettiğimiz birinci derecede temaslıları tespit ettik, karantinaya alındı. Temaslı tarama ekibi de bize yardım etti. 6 Kişi daha bölgede pozitif çıktı. Bakanlıktan bugün veya yarın yeni testleri için talepte bulunacağız. Bakanlık çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu süreci işbirliği içinde en zararsız nasıl atlatırız gayreti içindeyiz.”

“Komşuculuk çok yoğundu, bu da çok ciddi bulaş nedeni olabilir”

Test ekipleri köye geldiğinde, herksin gidip test yaptırması için çağrıda bulunan Erdoğan, “Bölgede komşuculuk çok yoğundu, bu da çok ciddi bulaş nedeni olabilir. Oğlumu da hastaneye gönderip testini yaptırdım, temaslısı pozitif çıktı. Sonumuzu Allah hayır eylesin.” şeklinde konuştu.

Bulaş Girne-Alsancak kaynaklı

Bölgedeki bulaşın Girne-Alsancak bölgesi olduğunu kaydeden Erdoğan, bölgede yaşayan çok sayıda yabancıya da ulaştıklarını, onların da ekipler geldiğinde test olduklarını anlattı.

Erdoğan, “Yabancılar bizden çok daha duyarlı ve yardımcı.” dedi.

Veliler çocukları okula göndermedi, liseye giden oldu mu araştırılacak

Bölge halkının gerek olmadıkça dışarıya çıkmadığının da altını çizen Erdoğan, köydeki okulların açılacak kararının üzerine velilerin çocukları okula göndermediğini dile getirdi. Lise öğrencilerinin de okullar açıldı çağrısıyla kimlerin okula gidip gitmediğini değerlendireceklerini ifade etti.