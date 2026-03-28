Esentepe Kültür Sarayı Dünya Tiyatro Günü’nde yeniden kapılarını açtı

Çatalköy–Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle yenilenen Esentepe Kültür Sarayı görkemli bir törenle yeniden hizmete açıldı.

Açılış, Kıbrıs Açık Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği “Gemilerde Talim Var” adlı oyunla yapılırken, salon uzun bir aranın ardından perdelerini sanatseverler için yeniden açtı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ile iletişim sponsoru Telsim yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok:

“Sözümüzü tuttuk”

Açılışta konuşan Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçen yıl verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Esentepe Kültür Sarayı’nın son teknolojiyle yenilenerek bölgeye çok amaçlı bir kültür merkezi olarak kazandırıldığını ifade etti.

Kırok, projede emeği geçen belediye personeline teşekkür ederken, kültür ve sanatın toplumlar için birleştirici gücüne dikkat çekti. Dünya Tiyatro Günü’nün önemine de değinen Kırok, tiyatronun toplumsal farkındalık yaratmadaki rolünü vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Sanat toplumu ileri taşır”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise konuşmasında, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumların gelişimindeki yerinin büyük olduğunu belirtti. İncirli, kültürel yatırımların artmasının önemine işaret ederek, Esentepe Kültür Sarayı’nın bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

İncirli, günümüz dünyasında insanların akıl ve sağduyularını korumalarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, “Aklını yitirmiş, ne yaptığını bilmeyen insanlar tarafından yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir ortamda aklımıza mukayyet olabilmemiz için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında tiyatro gelir” dedi. İncirli, tiyatronun toplumsal direnç ve dayanıklılık açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

Bildirge okundu, perde açıldı

Programda, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Halit Tümkan tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirgesi okundu.

Bildirgenin ardından sahnelenen “Gemilerde Talim Var” oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı. Gece, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Esentepe Kültür Sarayı da yeni yüzüyle kültür-sanat hayatına güçlü bir dönüş yaptı.

Program sonunda Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, oyunculara sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu.