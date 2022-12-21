Ertuğruloğlu: “Karar Milli Günleri Kutlama Komitesi kararıdır, bana bildirildi”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkililerine ‘Dış İşleri Bakanlığı’nca konuşma yasağı getirildiği’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bu yanlış bir bilgi. Bu Milli Günleri Kutlama Komitesi kararıdır. Çeşitli kurum bakanlık ve birimlerin temsilcileri var, tek başımıza hareket etmiyoruz” dedi.

Milli Günleri Kutlama Komitesi’ndeki temsilcilerin ‘törenlerin bu şekilde istismar edilmesi milli günleri kutlama mevzuatına ters olduğu’ görüşünde hemfikir olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Bu ortak görüş olarak bana bildirildi” dedi.

Ertuğruloğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Dış işlerinin protokol müdürü bu komitenin başkanıdır, onlar karar aldı, bizim kararımız değil. Bu olayı çarpıtmaktır. Komite üyeleri bu törende böyle bir konuşma yapmanın doğru hareket olmadığı görüşünde birleşti.

Törenin maksadı, gündeme getirilen konuların konuşulacağı yer değil inancıyla hareket edildi. Komite bu durumları sabote edecek yerin törenler olmaması görüşünde birleşti.

Birileri ısrarla Dışişleri Bakanlığı yasakladı diyor ama biz karar merci değiliz. Hiçbir üyesi kendi başına değil. Bu ya oy biriliği ya da oy çokluğu ile alınan karardır, bu kararı biz vermedik.”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne KONUŞMA YASAĞI’!

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