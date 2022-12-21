Benan: “Gerçekleri söyleyince siyaset yapmış olduk”

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Milli Günleri Kutlama Komitesi tarafından ‘olağanüstü’ toplantıya çağrıldığını kaydeden Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Siyaset yaptıkları gerekçesiyle” kendisine ve dernek yetkililerine bu haftaki anma törenlerde konuşma yasağı getirildiğini aktardı.

Birçok örgütün içinde bulunduğu komite tarafından alınan kararda kendisine Tüzüğün 49’a1984 mevzuat kapsamında yasak getirildiğinin ifade edildiğini belirtti.

Normal seyrinde Müsteşarların yer almadığı toplantıya, bu kez müsteşarların da katılım gösterdiğinin altını çizen Benan, “Amaç belliydi” dedi.

Benan şöyle devam etti:

“Tüzüğe göre konuşmamda siyaset yaptığım için bundan sonraki resmi üç anma töreninde, hem bana hem de dernek yetkililerine konuşma yasağı getirildi. Gerçekleri söyleyince siyaset yapmış olduk. Öyle olsa partiye üye olurduk. Komitede oyladılar ve bana yasak koydular.

Şehitleri anma gününde, keyfi uygulamalarından dolayı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden kimse konuşamayacak. Suçumuz ise, bugünkü konuşmamızda siyaset yapmışız…”

“Sessizliğimi koruyacağım”

Bu sürede sessizliğini koruyacağını ifade eden Benan, akabinde durum değerlendirmesi yapacaklarını ve dernek ile bir karara varacaklarını kaydetti. Benan, “Şimdi önemli olan şehitlerimizi analım, akabinde açıklama yapacağız” dedi.

Ertuğruloğlu: “Karar Milli Günleri Kutlama Komitesi kararıdır, bana bildirildi”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne KONUŞMA YASAĞI’!