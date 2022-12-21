Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne KONUŞMA YASAĞI’!

‘Milli Günleri Kutlama Komitesi’, 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, AKM’de düzenlenen anma töreninde, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın, ‘vatan, millet, bayrak’ edebiyatı yapan siyasilere çıkışı ile dikkat çeken açıklamalarının ardından, Derneğe konuşma yasağı getirdi. Dışişleri Bakanlığı’na Benan’ı çağıran Milli Günleri Kutlama Komitesi Benan’a bu haftaki anma törenlerinde ‘konuşma yapamayacağını’ iletti.

‘Milli Günleri Kutlama Komitesi’ kimlerden oluşuyor?

Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü’ne göre, ‘Milli Günleri Kutlama Komitesi’, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, Cumhuriyet Meclisi temsilcisi, Başbakanlık Temsilcisi, TC. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Belediyeler Birliği Temsilcisi, Lefkoşa Türk Belediyesi Temsilcisi, Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi ve BRT temsilcisinden oluşuyor.

Neler yaşanmıştı?

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın protestosu ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın tavrı damga vurdu.

Törende kürsüye çıkan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söylemiş; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” demiti. Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.