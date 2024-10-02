Ersoy: “Elektrik zamları enflasyon yaratan etkenlerin başında geliyor”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy, elektrik zamlarının, periyodik aralıklarla sürekliliğini koruduğunu ifade ederek, enerji maliyetlerini artıran zamların, enflasyon yaratan etkenlerin başında gelmesine rağmen bunun konuşulmadığını belirtti.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, bedeli emekçilerin sırtına yüklemenin kolay olduğunu savunarak, başka türlüsünün mümkün olabileceğini, "AKSA’nın sözleşmesinin feshedilip, kurulum maliyeti gani gani ödenen Kalecik Santrali’nin kamulaştırılabileceğini" ifade etti.

Umut Ersoy, Kalecik Santrali’nin kamulaştırılmasıyla yılda 30 Milyon dolardan fazla paranın kurumda kalmasını sağlayarak, kuruma yatırım yapıp, güneyden çok daha pahalıya elektrik almak zorunda kalınmayacağı görüşünü belirtti.

Kumarhane, otel ve üniversiteler gibi yüksek enerji tüketimi olan yerlere, konutlardan daha düşük ve sabit tarife uygulamak yerine kademeli olarak artan bir tarife uygulanması gerektiğini savunan Ersoy, temel ihtiyaç ve lüks tüketim arasında bir ayrım yapılması gerektiğini kaydetti. Ersoy, 250 kw enerjinin temel hak olarak tüm konutlara bedava ulaştırılması gerektiğini de ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, “Bütün bunları ve çok daha fazlasını yapmak mümkün… Sermayeye karşı emeğin çıkarlarını uzlaşmaz bir kararlılıkla savunan, emekçilerin örgütlü gücüyle mümkün” dedi.