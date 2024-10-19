Eroğlu: “Her peyzajın bir karakteri, her karakterin bir kimliği vardır…”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu, Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin ülkemizde de uygulanmasını ve KKTC’nin sözleşmeye taraf olmasının önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

Eroğlu, 20 Ekim Uluslararası Peyzaj Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, söz konusu sözleşmenin Avrupa’nın her yerinde peyzaj kalitesinin korunması ve artırılması için peyzajların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede korunmasını, planlayıcı politikalar, kurallar uygulanmasını sağlamak için kamuyu, kurumları, yerel ve bölgesel yöneticileri peyzajın önemini, değerini tanımaya teşvik ettiğini aktardı.

Uluslararası Peyzaj Günü’nün amacının peyzajın önemini vurgulamak, doğal ve yapay peyzajların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda toplumları bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Eroğlu, günün, peyzaj mimarları gibi uzmanların çalışmalarını tanımak, tanıtmak ve insanların doğayla uyumlu yaşam talep etmelerini sağlamak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Eroğlu şöyle devam etti:

“KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Avrupa’da peyzajları bütün özellikleriyle ele alan ve Türkiye’nin de 2003 yılından bu yana taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin bizim ülkemizde de uygulanmasını, bizim de sözleşmeye taraf olmamızı önemli ve gerekli görüyoruz.

Zira, bir ülkenin en önemli varlıkları arasında doğal, kültürel ve tarihi değerler yer alır. Bu değerler ülke peyzajının bütününde önemli yer tutar, peyzajın karakteristiğini oluştururlar.

Yani her peyzajın bir karakteri vardır, her karakterin bir kimliği… Kimliği tanımlamadan, bu kimliği korumadan insanoğlunun sağlıklı varoluşundan söz etmek pek mümkün değildir.”