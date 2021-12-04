Erken seçimde GÖZLER ADAYLARDA

DP ve YDP’den sonra dün UBP’de başvuru süreci tamamlandı.

CTP ve HP’de son gün… Hem CTP hem de HP’de müracaatlar bugün sona erecek.

TDP ise 10 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek.

Ayşe GÜLER

23 Ocak Erken Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, milletvekilliğine adaylık başvuruları hız kazandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde yeni ve genç isimlerin yanı sıra toplumda bilinen kişilerin adaylıkları dikkat çekerken, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden sonra Ulusal Birlik Partisi’nde de başvuru süreci tamamlandı.



Meclis’te şu anda milletvekilliği yapan Özdil Nami, Hasan Topal, Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş’ın ardından eski Başbakan Ersan Saner de 23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde adaylık başvurusunda bulunmadı.

UBP’de seçim sürecine ilişkin müracaat süresi bugün saat 16.00’da sona erdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilliği aday adaylığı için 85 kişinin müracaatta bulunduğunu söyledi.



CTP ve HP’de müracaat için son gün



Öte yandan Hem CTP hem de HP’de müracaatlar bugün sona erecek. TDP ise 10 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek.

Lefkoşa’da sayısı 10’a yükseldi



CTP Lefkoşa İlçesi’ne milletvekilliği için yapılan müracaat sayısı 10’a yükseldi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirliği yeniden adaylık başvurusunda bulunurken,

Yaşar Aracı, Ödül Muhtaroğlu, Ayşe Alioğlu, Hasse Işısal, Filiz Besim ve Ahmet Muratoğlu da müracaatta bulunan isimler arasında.

Hatırlanacağı üzere; Derviş Biladanlı, Hülya Batunlu ve Tekin Söylemez de adaylar arasında yer almıştı.

En fazla başvuru Mağusa’da

Şu ana kadar en fazla başvuru Mağusa’da yapıldı.

Düne kadar milletvekilliği adaylığına CTP’den 11 kişi başvurdu.

Erkut Şahali yeniden adaylık başvurusu yaparken, Seran Aysal, Gaye Astan Çoban, Hamit Caner

Ceyhun Ümiter ile Behçet Öznaçar müracaata bulunan kişiler arasında.

Hatırlanacağı üzere Mağusa’da Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, Yasin Yeni ve Cihan Tunceli de başvuruda bulunmuştu.

Girne’de başvuru 8’e çıktı…

Girne’de başvuru sayısı ise 8’e çıktı.

Mahmut Kanber ile Altay Çelebi CTP’den milletvekili adaylığına başvurdu.

Hatırlanacağı üzere önceki gün Fazilet Özdenefe, Fikri Toros yeniden adaylık başvurusu yaparken, Salih Sarpten, Ceyhun Birinci, Pembe Ardıç, Niyal Öztürk müracaatta bulunmuştu.

Güzelyurt’ta iki müracaat

Güzelyurt’ta CTP Milletvekili Armağan Candan yeniden aday olurken, Aslı Murat da milletvekilliği adaylığı için müracaata bulundu.

Civisilli ve Kürşat da aday…

CTP’de İskele’de milletvekilliği adaylığı için dün Fikret Civisilli ile Fide Kürşat başvurularını yaptı.

Böylelikle İskele’de CTP’nin aday sayısı 8’e yükseldi.

Bilindiği üzere Biray Hamzaoğulları yeniden aday olurken, Suphi Coşkun, Ahmet Cenk Musaoğulları, Yalçın Kömürcügil ve Hüseyin Mülazim de diğer aday isimlerdi.

Lefke’de de iki aday…

Lefke’de ise CTP’de milletvekili Salahi Şahiner yeniden aday oldu.

Şahiner dışında CTP’den Tuncay Sarıyer’de milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı.

UBP’de milletvekilliği için başvuru tamamlandı:

Saner aday değil, 85 başvuru var

Eski Başbakan Ersan Saner, 23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde adaylık başvurusunda bulunmadı.

UBP’de seçim sürecine ilişkin müracaat süresi dün saat 16.00’da sona erdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilliği aday adaylığı için 85 kişinin müracaatta bulunduğunu söyledi.

Başvuruların 25’inin Lefkoşa, 22’sinin Girne, 18’inin Mağusa’da yapıldığını belirten Hasipoğlu,

Güzelyurt’tan 6, Lefke’den ise 3 kişinin milletvekilliği adaylığı için müracaata bulunduğunu belirtti.

UBP’de bugün aday adaylarının sıralaması için kura çekimi yapılacak.

11 Aralık’ta ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi gerçekleşecek.

Saner: “Faiz beyin olduğu yerde adaylığım mümkün olmaz”

Gözler adaylarda