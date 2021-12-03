Gözler adaylarda

Cumhuriyetçi Türk Partisi:

4 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek.

6 Aralık’ta Parti Meclisi’nin toplanıp, aday adaylarını değerlendirip onaylayacak. .

11 Aralık’ta ise aday belirleme ve sıralama kurultayının yapılacak.

Ulusal Birlik Partisi:

Başvuru süresi bugün dolacak

4 Aralık Cumartesi günü aday adaylarının sırası için kura çekimi yapılacak.

11 Aralık’ta ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi gerçekleşecek.

Halkın Partisi:

4 Aralık’a kadar başvurular sürecek.

Aday belirleme seçiminin 11 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi:

Başvurular 10 Aralık’ta bitecek.

Aday sıralaması 12 Aralık Pazar günü yapılacak.

Kontenjanlar adayları için görüşmeler sürüyor. İsim ve sıralamaları MYK belirleyecek.

Yeniden Doğuş Partisi:

90 kişi adaylık başvurusu yaptı.

12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.

Ayşe GÜLER

Siyasi partilerde 23 Ocak’ta yapılacak erken seçime yönelik heyecan sürüyor.

Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nde adaylık başvuruları tamamlansa da diğer 4 siyasi partide müracaatlar devam ediyor.

Adaylar, CTP ve HP’de 4 Aralık, TDP’de ise 10 Aralık’a kadar aday adaylığı için müracaatta bulunabilecek.

UBP’de ise başvuru süresi ise bugün dolacak.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, adaylık başvurularının devam ettiğini, 4 Aralık’a kadar süreceğini söyledi.

Sorakın, 6 Aralık Pazartesi günü ise Parti Meclisi’nin toplanıp, aday adaylarını değerlendirip onaylayacağını kaydetti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, adaylık başvurularının 4 Aralık’a kadar süreceğini kaydetti, aday belirleme seçiminin ise 11 Aralık Cumartesi günü yapılmasının planlandığını ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, adaylık başvurularının 10 Aralık’ta biteceğini söyledi.

Hızal, aday sıralamasının ise 12 Aralık Pazar günü yapılacağını kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’de adaylık başvuru süresi tamamlandı.

YDP’de 20 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında başvuru kabul edildi, 90 kişi adaylık başvurusu yaptı.

12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak YDP’de

her seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanacak.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“İlçelerde ilgi yoğun”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, adaylık başvurularının devam ettiğini, 4 Aralık’a kadar süreceğini söyledi.

Sorakın, 6 Aralık Pazartesi günü ise Parti Meclisi’nin toplanıp, aday adaylarını değerlendirip onaylayacağını kaydetti.

11 Aralık’ta ise aday belirleme ve sıralama kurultayının yapılacağını dile getiren Sorakın, kontenjan adaylarının tespit edileceğini ifade etti.

Sorakın, Genel Başkan ile birlikte 10 kontenjan adayının da olacağını belirterek, ilçelerde yoğun ilgi olduğunu söyledi.

UBP’de son başvuru bugün

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de aday adaylığı için başvuru süresi bugün dolacak.

4 Aralık Cumartesi günü aday adaylarının sırası için kura çekimi yapılacak.

11 Aralık’ta ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi gerçekleşecek.

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Adaylık başvuruları 4 Aralık’a kadar sürecek”

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, adaylık başvurularının 4 Aralık’a kadar süreceğini kaydetti, aday belirleme seçiminin ise 11 Aralık Cumartesi günü yapılmasının planlandığını ifade etti.

Manavoğlu, şu anda Meclis’te görev alan tüm vekillerin yeniden aday olduğunu da belirtti.

Yeni adayların da olduğunu, evraklarını tamamlayan adayların başvurularını yaptığını dile getiren Manavoğlu, 10 kontenjan adayının da belirleneceğini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

“Kontenjan adaylarıyla ilgili görüşmeler sürüyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, adaylık başvurularının 10 Aralık’ta biteceğini söyledi.

Hızal, aday sıralamasının ise 12 Aralık Pazar günü yapılacağını kaydetti.

Kontenjanlar adayları için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Hızal, isim ve sayıların Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hızal, sürecin önümüzdeki hafta netleşeceğini de belirtti.

YDP’de 90 başvuru

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’de adaylık başvuru süresi tamamlandı.

YDP’de 20 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında başvuru kabul edildi, 90 kişi adaylık başvurusu yaptı.

12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak YDP’de

her seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanacak.

Mevcut vekillerden Nami, Topal ve Denktaş aday değil