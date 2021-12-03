Saner: “Faiz beyin olduğu yerde adaylığım mümkün olmaz”

23 Ocak’taki seçimlerde milletvekilli adayı olmayan, eski Başbakan Ersan Saner, “Bu dönemde aday olmayı uygun görmedim” dedi, “Faiz Bey’in olduğu bir yerde adaylığım, görev talep etmem mümkün olmaz” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Saner, şu anda kamuoyuna da yansıyan mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, “Gerçeklerin ortaya çıkması için makam ve mevkiye ihtiyacım yok. Bunu Kurultay konuşmamda da söylemiştim” dedi.

“Derdim partimle değil” diyen Saner, siyasi yaşamında bugünlere UBP sayesinde geldiğini de ifade etti. Saner, “UBP benim için çok önemlidir. Partimde çalışmadığım, seçilerek görev yapmadığım hiçbir birim kalmamıştır. UBP yönetimlerinin onaylanması dahi, benim için çok önemlidir” şeklinde konuşarak, “Ben son dönemde hükümete güven oyu verdim. Bütçede de olumlu oy kullandım. KKTC'de bugüne kadar 25 oyla bütçesi geçen tek Başbakan Faiz Sucuoğlu’dur” dedi.