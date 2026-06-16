“Erhürman’ın metodolojisinden taviz vermemesi bizim için önemli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklama yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, toplantı sırasında Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığına işaret ederek, olası bir 5+1 genişletilmiş toplantı için zemin olmadığını ifade etti.

“Anladığım kadarıyla görevi bitmeden BM Genel Sekreteri Guterres ortaya bir şey koymak istiyor” diyen Arıklı, bunun fuzuli bir çabadan başka bir şey olmadığını söyledi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın metodolojisinden taviz vermemesinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar anlamsız bir sürece girmek Kıbrıs Türkü’ne yapılacak en büyük zulümlerden biri olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki tutumunu bildiğimiz için rahatız” dedi.

"Siyasi Partiler Konseyi" toplantısı Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı