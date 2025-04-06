Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına coşkulu onay
Kurultayda, Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı adaylığını salonda açık oylamayla onaya sundu.Kalabalık, büyük bir coşkuyla Erhürman'ın Cumhurbaşkanı adaylığını onayladı.
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Kurultayda, Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı adaylığını salonda açık oylamayla onaya sundu.
Kalabalık, büyük bir coşkuyla Erhürman'ın Cumhurbaşkanı adaylığını onayladı.
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Etiketler : tufan erhürman