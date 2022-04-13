Erhürman’dan Tatar’a: “Kıbrıslı Türkleri oyun dışında bırakma hakkınız yok!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ‘güven artıcı’ önlemler konusunda yaptığı farklı açıklamalarına atıfta bulundu, “Her tarafımıza nüfuz etmiş ciddiyetsizliği bu alanda da sürdürme lüksümüz yok!” dedi.

Erhürman, Tatar’a "belediyeler reformu" konusunda olduğu gibi Kıbrıslı Türkleri doğrudan ilgilendiren bir konuda da parti başkanlarını Saray’a çağırması çağrısı yaptı, “Kıbrıslı Türkleri oyun dışında bırakma hakkınız yok!” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sn. Tatar "güven artırıcı önlemlere sıcak bakıyoruz" derken, Sn. Ertuğruloğlu bunlar "suni gündem" diyor. Her tarafımıza nüfuz etmiş ciddiyetsizliği bu alanda da sürdürme lüksümüz yok!

Güven artırıcı önlemler, hem çözüm öncesinde ekonomik açıdan kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek ve çözüme hazırlanmak için bir araç, hem de kapsamlı çözüm için bir kaldıraç. "Ne teklif edildiyse aynen kabul edin" demiyor hiç kimse. Oturun, değerlendirin ve müzakere edin.

"Belediyeler reformu" gibi bir konuda parti başkanlarını Saray'a çağırıyorsanız, bu konuda öncelikli olarak çağırın. Doğrudan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir konuda, hele de böyle bir dönemde (hem dünyada taşlar yerinden oynar, hem de ekonomik kriz derinleşirken) Kıbrıslı Türkleri oyun dışında bırakma hakkınız yok!