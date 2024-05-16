Erhürman’dan Tatar’a: İraden yoksa istifa et!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın, “Ankara’ya bir şey söyleyemedikleri için bana söylüyorlar” ifadelerini, “İraden yoksa Cumhurbaşkanlığı makamında oturma, istifa et” diye yanıtladı. Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu kişi Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaya devam ediyor. Biz bunu Ankara’nın fikri olarak göreceksek, istifa etsin. İraden yoksa Cumhurbaşkanlığı makamında oturma. Ankara karar alıyorsa, beğenmediğimiz, halkımızın çıkarlarına uygun görmediğimiz meselelerde Ankara ile konuşalım. Bırak Ankara konuşsun o zaman, sen orada ne yapıyorsun? Kendini savunmaya çalışırken iradesiz olduğunu söyleyen bir kişiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Sorunları çözmedikleri gibi başka sorunlar da yaratıyorlar”

Kamu çalışanlarına verilen hayat pahalılığının, özel sektör çalışanına da verilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, asgari ücrette hayat pahalılığı altındaki artışın kabul edilebilir olmadığına vurgu yaptı. Piyasanın daha asgari ücret yükselmeden kendini korumaya aldığına işaret eden Erhürman, piyasanın kendini artışa göre fiyatlandırdığını belirtti. Verilecek olan rakamla alım gücünün yükselip yükselmeyeceğini soran Erhürman, asıl meselenin burada olduğunun altını çizdi. “Bizim derdimiz, elimize geçen maaşla ne satın alabileceğimizdir?” diye soran Erhürman, rakam yükselmesine rağmen alınabileceklerin sayısının azaldığını dile getirdi. Söz konusu durumun korunamadığı sürece hayat pahalılığının anlamının da yitirildiğini söyleyen Erhürman, asgari ücrete hayat pahalılığının biraz üstünde artış verilmesine dikkat çekti fakat bunun sonucunda da alım gücünün korunamayacağını kaydetti. Yapısal bir sorun oluştuğunu belirten Erhürman, yapısal soruna, yapısal çözüm gerektiğini ifade etti. Tufan Erhürman, “İnsanlar asgari temizlik ve gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olmalı” dedi. Et konusuna da değinen Erhürman, kasapların da hayvan üreticilerin de donmuş et ithali kararından memnun olmadığını belirtti. Soruna bir buçuk ayın içinde çözüm üretilemediğine işaret eden Erhürman, “Öyle bir çözüm ürettiler ki donmuş et ithaline izin vereceğim dediler. Herkes karşı çıktı. Sorunları çözmedikleri gibi başka sorunlar da yaratıyorlar” diye konuştu.

“Bu arkadaşlar gidecek. Erken seçim şarttır”

“Tüketiciye bu sorunu çözmek için sunacağın olanak bu mu?” diye soran Erhürman, asgari ücretlinin “buruklukla” rakam beklediğini anımsattı. Karşılarındaki zihniyetin her alanda soruna sorun eklediğini vurgulayan Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret etti. Adına hükümet diyen yapının, bu memleketteki yoksullaşmayı engelleyecek kapasiteye sahip olmadığının altını çizen Erhürman, “Umurlarında değil” dedi. Tufan Erhürman, karşılarındaki yapının en asgari ihtiyaçlar alanını bile kontrol edemediğine dikkat çekti. Adına hükümet denen yapının ciddiyetinin de otoritesinin de kalmadığına işaret eden Erhürman, “Kimsenin güveni de inancı da kalmadı” dedi. Her alanda geri döndürülemez sorunlar da yaratıldığını belirten Erhürman, asgari ücrete rakam üzerinden değil, alım gücünün korunması üzerinden bakılması gerektiğine işaret etti. Tufan Erhürman, “İnsanların zorunlu sağlık, eğitim, temizlik ve gıda masrafları haktır, lütuf değildir” ifadelerini kullandı. “Bu arkadaşlar gidecek. Erken seçim şarttır” diye konuşan Erhürman, CTP olarak erken seçimin şart olduğunu defalarca dile getirdiklerini anımsattı. “2027’ye kadar seçim yok” açıklamalarını da eleştiren Erhürman, “Bu keyiflerine kalmış değildir. İnsanların desibeli yükseliyor. Bu zaten normal kurulmuş bir hükümet değildir. Bu şekilde devam etmeye Kıbrıs Türk halkı izin vermez” diye konuştu. Erhürman, kendine hükümet diyen yapının en büyük gailesinin “koltuk” olduğuna dikkat çekti.

“O zaman bırak Ankara konuşsun, sen orada ne yapıyorsun?”

Ersin Tatar’ın “Ankara’ya bir şey söyleyemedikleri için bana söylüyorlar” ifadelerini de yanıtlayan Erhürman, “Sayın Tatar ilk önce çıkıp kabul ettiklerini etmediklerini söylüyor, görüşmeye gidip gitmeyeceğini söylüyor sonra da ‘ben bunları söyledim ama bunları söyleyen ben değilim Ankara’dır’ diyor” ifadelerini kullandı. “Bu kişi de Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaya devam ediyor. Biz bunu Ankara’nın fikri olarak göreceksek, istifa etsin” diyen Erhürman, Ersin Tatar’ın kendi iradesini sıfırladığına dikkat çekti. Söz konusu durumu “dehşet verici” olarak niteleyen Erhürman, “Senin iraden yok demek istiyorsan, iraden yoksa Cumhurbaşkanlığı makamında oturma. Ankara karar alıyorsa, beğenmediğimiz, halkımızın çıkarlarına uygun görmediğimiz meselelerde Ankara ile konuşalım. Bırak Ankara konuşsun o zaman, sen orada ne yapıyorsun?” diye sordu. “Kendini savunmaya çalışırken iradesiz olduğunu söyleyen bir kişiyle karşı karşıyayız” diye konuşan Erhürman, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında neden oturduğunu sordu. Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bile toplum lideri olduğunun altını çizen Erhürman, “Ben toplum lideri değilim, bu kararları veren ben değilim diyor. O zaman orada oturmaman lazım” diye ekledi.