Özyiğit: “Sucuoğlu, kurultay sarhoşluğu ile her türlü vaadi vermekten çekinmedi”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümet programının ‘5 yıl süre için görev almış’ hükümet programı olarak görüldüğünü dile getirip, bu konuda eleştiride bulundu, “Faiz Sucuoğlu kurultay sarhoşluğu ile her türlü vaadi vermekten çekinmedi” dedi.

Özyiğit, “Hangi UBP hükümeti protokollere sadık kalıp, bunları uygulamış?” diye de sorarak, geçmiş dönemlerde kulan UBP-TKP Türkiye ile imzalanan protokolün çekmeceye kilitlenip kaldığını, kaynakların farklı amaçlarla kullanıldığını söyledi.

Özyiğit, bir öndeki hükümetin borçlanma limitlerini tükettiğini ifade etti.

“Boş vaatler yerine, halkın sağlığı, ekonomik gücüyle ilgili neler yapılabileceğini konuşalım” diyen Özyiğit, toplumdaki aşılanma oranının istenilen düzeyde olmadığını, vaka sayıların yükseldiğini, denetimin artırılması gerektiğine işaret etti.

Özyiğit, “Hükümete boş vaatler yerine, korona virüsle uğraşın” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın gerçek ölüm nedeninin ne olduğunu da soran Özyiğit, “Bu çocuk karın ağrısı şikayeti ile gitti. Testi pozitif çıktığını, karın ağrısı şikayetiyle ilgili bir şey yapıldı mı?” dedi.

Özyiğit, Başbakan Sucuoğlu’na da bir dizi soru yöneltti, “Dövizdeki artışla ilgili ne yapacaksınız? Ekmekten sonra, suya da zam yapıldı. Eşel mobili 2-3 ayda bir uygulamayı düşünüyor musunuz?

1974’ten bugüne, 47 yılda 43. hükümetin kurulduğunu da söyleyen Özyiğit, “Neredeyse her yıla bir hükümet düşüyor. Bu demokrasi için çok yönlülük mü?” diye sordu.

İstikrar olmaması nedeniyle hükümetlerin ‘çok basit’ nedenle bozulduğunu kaydeden Özyiğit, ilk seçimden sonra görev süresini tamamlayabilecek bir hükümetin ortaya çıkmasını temenni etti.

Özyiğit, son dönemde hükümetlerin görev süresinin 14-15 ay olduğunu, halkın bunu dikkate alarak, en doğru kararı vereceğini belirtti.

UBP-DP seçim hükümetinin programı Meclis’te görüşülmeye başlandı.

İç tüzük gereği her milletvekili için konuşma süresi bir saat olarak belirlendi. İkinci konuşma isteği olan vekillerin ise konuşma süresi yarım saat ile sınırlandırıldı.

“Sucuoğlu, kurultay da partizanlık yapmama sözü verdi” diyen Özyiğit, “Seçime kadar da partizanlık yapmama vaadi verdi. Hangisine sadık kalacaksınız, hep birlikte göreceğiz” dedi.

Özyiğit, inandırıcı olmayan, boş vaatlere dayalı UBP-DP Azınlık Hükümeti’ne TDP olarak güvenoyu vermeyeceklerini de açıkladı.