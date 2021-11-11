Özersay: “Bir önceki hükümetin halefi, devamı…”

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı, programın samimi ve gerçekçi olmadığını kaydetti.

Özersay, ülkeyi seçime götürme maksadı ile kurulan UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin programına bir cümle yazılmasının ‘daha samimi’ olacağını belirtti.

“Zorlama, derleme, yamalı bohça misali eğrelti şekilde koalisyonlar kurulduğunda memleketin ne hale geldiğini, siyasetin ne hale getirildiğini yaşayarak gördük” diye konuşan

Özersay, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin önceki hükümetin halefi, devamı olduğunu da kaydetti.

Geçtiğimiz bir yılın unutulamayacağını, bu konuların ele alınarak, yanlışlardan ders çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Özersay, bir önceki hükümet döneminde iç tüzüğe ve anayasaya aykırı şekilde adım atılması için aynı parti ve isimlerin oy verdiğini hatırlattı.

Özersay, hükümet programında yazılanların bu kadar süre içerisinde yapılamayacağını ifade ederek, “Bunlar kurumların yapması gereken şeyler. DPÖ’nün yapması, hazırlaması gereken şeyi buraya yazdığınızda bu icraat olmuyor” dedi.

“Gelir artıcı, gider azaltıcı yasa tasarılarının hazırlanacağı söyleniyor. Bunun gerçekçi olacağınıza siz inanıyor musunuz?” diye soran Özersay, programdan bazı maddeler okuyarak, eleştiride bulundu.

Özyiğit: “Sucuoğlu, kurultay sarhoşluğu ile her türlü vaadi vermekten çekinmedi”