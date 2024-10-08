Erhürman’dan erken seçim çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, MYK toplantısı öncesinde KANAL SİM’e açıklamalarda bulundu. Erhürman, ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığı değerlendirerek, genel erken seçim çağrısında bulundu.

Erhürman, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler kötü yönetse bile takdir halkındır dersiniz, ancak erken seçimden başka çare olmadığını söyledik” dedi. Dün mecliste yaşananların bu durumun somut bir örneği olduğunu ifade eden Erhürman, sabah 9:30’dan akşam 23:00’e kadar süren oturumda 29 milletvekilinin bir meclis başkanını dahi seçemediğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) makam ve mevki tartışmalarının öne çıktığını belirten Erhürman, “İlgi alanları kim nereye oturacak. Toplumun gerçekliği ile bu arkadaşların gerçekliği arasında büyük bir uçurum var.” diye konuştu. CTP’nin sorumluluk gösterdiğini dile getiren Erhürman, artık erken seçim dışında bir çözüm kalmadığını söyledi.

Erhürman, “Bundan sonra meclis başkanlığı bir anlam ifade ediyor mu, temel mesele bu. Meclis başkanı bir şekilde seçilecek, ancak bu yaşananların üzerini örtmeyecek. Mesele, bu ülkenin iradesinin bir an önce yenilenmesidir. O yüzden mümkün olan en kısa sürede erken seçime gidilmelidir.” dedi.