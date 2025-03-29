Erhürman yurttaşla bayramlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Şeker Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Arasta’da yurttaşla bayramlaştı.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Milletvekilleri Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli ve Sami Özuslu eşlik etti.

Arasta esnafının bayramını kutlayan CTP heyeti, esnafın sorunlarını da dinleme fırsatı yakaladı.