Erhürman, Yiğitler ve Dilekkaya’yı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yiğitler ve Dilekkaya köylerini ziyaret etti. Erhürman’a Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin vizyonunu ve çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.