Erhürman: Varoluş mücadelesi, bu memleket yolsuzluk ve yoksullukla anılsın diye verilmedi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette derin bir yoksullaşma yaşandığına işaret etti ve “Biz, bunca yıldır verdiğimiz varoluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla anılan, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşan Erhürman, gündeme dair soruları da yanıtlama fırsatı yakaladı. Erhürman, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği bünyesinde açılan “60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezini” de ziyaret etti ve yapılan başarılı çalışmaları yerinde inceledi.

“Bu halkın gailesini çekmeyenlere, artık net bir cevap vermemiz gerekiyor”

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde emeklilerle bir araya gelen Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, ülkedeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yaptığı konuşmada, “Bu halkın gailesini çekmeyenlere, artık net bir cevap vermemiz lazım” diyen Erhürman, bu zihniyetin, bu ülkede yeri olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, bu memlekette, Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır var oluş mücadelesi verdiğine işaret etti ve “Biz bunca yıldır verdiğimiz var oluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla anılan, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik” dedi. Gençlerin, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini de ifade eden Tufan Erhürman, umudun yitirilmemesi çağrısında da bulundu ve ülkenin hep birlikte yönetileceği mesajı verdi.