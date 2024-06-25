Erhürman, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Görüşmede, ekonomi ve finans alanındaki gelişmeler, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ele alındı.
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