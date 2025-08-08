Larnaka’da bir müteahhidin aracı kundaklandı

Larnaka’da dün sabaha karşı, 37 yaşındaki bir müteahhidin aracı kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.

Fileleftheros gazetesi, müteahhidin aslen Lübnanlı olduğunu ve son birkaç yıldır Kıbrıs’ın güneyinde çalıştığını kaydederken, yanıcı madde dökülerek kundaklanan aracın kullanılamaz hale geldiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.