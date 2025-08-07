Kenan Ayaz’ın iade edilmesi talep edildi

Kıbrıs’ın güneyinde tutuklandıktan sonra Almanya’ya iade edilen PKK terör örgütü üyesi Kenan Ayaz’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iadesini talep ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili açıklamada, adanın güneyinde daimi ikameti bulunan Ayaz’ın Almanya’da uzun süredir tutuklu olması kınanarak, Avrupa Birliği'nin öngördüğü hukuki yükümlülükleri yerine getirileceği taahhüt edilmesine rağmen Ayaz'ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iadesi için yapılan taleplerin reddedildiği kaydedildi.

Habere göre, açıklamada bu durumun uluslararası hukuku da ihlal ettiği ve tutukluluğunun siyasi nedenlerle devam ettiği ifade edildi.