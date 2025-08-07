Filistin’e destek eylemi düzenlendi
İsrail’in ablukası sebebiyle açlıkla mücadele eden Filistin’e destek amacıyla dün Lefkoşa’nın güneyinde bir gösteri düzenlendi.
Haravgi gazetesi, Lefkoşa’nın güneyindeki “Spiros Kprianu” meydanındaki trafik ışıklarında dün akşam toplanan grubun “Bang pots for Gaza” (boş tencere) eylemi gerçekleştirdiğini yazdı.
Gazete, eylemcilerin İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetlerine Gazze’deki duruma ilişkin mesaj gönderdiklerini belirtirken katılımcı sayısına ise yer vermedi.
Fotoğraf: CYPRUS MAIL
