“Ülke elektriksizken müdür tayin peşinde”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede elektrik krizi yaşanırken KIBTEK Genel personel şubeye baskı yapıp, liyakatsız bir şekilde işe alınan bir kişinin yönetim kurulu kararı olmadan, karar numarasıyla tayinini gerçekleştirmekle meşgul olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, “Neden bu haldeyiz? 1.Bakımsızlık 2. Koruma rolelleri 3. Frekans rolelleri 4. Scada 5. Liyakatsız yönetim” sorularını sordu.

Tuğcu, “Mr. Gürsel Uzun’un dediği gibi ‘Başbakanımızın önderliğinde halkın refahı için çalışmaya devam.’ Bu sorulara cevap verecek mi? Sorumlulardan hesap soracak mı?” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, sabah 05:00’te trafo merkezinde meydana gelen patlamanın fotoğraflarını da paylaştı.