“Saraylar yapılacağına yeni bir santral yapılabilirdi”

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sabah saatlerinde Güneşköy Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlama, ülke genelinde ciddi elektrik krizine neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren tüm bölgelerde yaşanan kesintiler, öğle saatlerine doğru kademeli olarak giderilmeye başlansa da birçok sektör ve vatandaş ciddi şekilde etkilendi.

Gönyeli’ye bağlı Yenikent bölgesindeki esnaf, elektrik kesintileri sonrası yaşadıkları sıkıntıları YENİDÜZEN ve KANAL SİM’e anlattı.

“Elektrik medeniyet demektir” diyen eczacı Ali Çağansoy, “saraylar yapılana kadar yeni bir santral alınabilirdi” dedi ve hükümete işaret etti.

Yaşanan krizin sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattığını belirten Çağansoy, “İnsan gibi yaşamak istiyoruz” dedi.

Elektronik mağaza çalışanı Anas Matarneh ise “Elektrik kesintilerinden dolayı sabahtan beri hiçbir işlem yapamadık” diyerek hem esnafın hem de müşterinin mağduriyetini vurguladı.

Mağaza İşletmecisi Gözen Alemdar ise, iş yapamaz olduklarına dikkat çekerek, “Bir daha bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş Hülya Pirgalı ise “Yıl olmuş 2025, biz hâlâ bu sıkıntılarla uğraşıyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ESNAF NE DEDİ ?

Hülya Pirgalı: Yıl olmuş 2025, biz hala bu sıkıntılarla uğraşıyoruz

“Bu sıcaklarda elektrik olamaması çok büyük problem. Elektronik eşya satan mağazaya geldim fakat elektrik kesintilerinden dolayı işlemimi yapamadım. Söylenecek çok bir şey yok. Yıl olmuş 2025, biz hala bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. Kesintiler olacaksa bile ilgililer tarafından önceden bilgilendirme yapmalı. Kesintiler saatlerce sürüyor. Hasta ve makinelere bağlı yaşayan insanlarımız var. Çok sıkıntılı bir durum.”

Anas Matarneh: Kesintiler vatandaş ve esnaf arasında sorun oluşturuyor

“Elektrik kesintilerinden dolayı sabahtan beri hiçbir işlem yapamadık. Bizim işlerimiz aksadığı için müşterilerimiz de mağdur oluyor. İşlerini halledemeyen vatandaşlarımız da ister istemez etkileniyor. Bu kesintiler, sıcakların da yarattığı etkiyle vatandaş ve esnaf arasında sorun oluşturuyor.”

Ali Çağansoy: Saraylar yapılana kadar yeni bir santral yapılabilirdi

“Bütün memleket mağdur oluyor. Elektrik medeniyet demektir. Saraylar yapılana kadar yeni bir santral alınabilirdi. Elektrikler kesik olunca post cihazları da çalışmıyor. Artık bu devirde insanlarımız nakit para taşımıyor. İlaç almaya gelen hasta, nakit parası olmadığı için problem yaşıyor. Bizim ülke olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yetkililer ya sorunu çözecek bir şeyler yapsınlar, ya da bu koltukları bırakıp gitsinler.”

Mağaza İşletmecisi Gözen Alemdar: Ciddi anlamda mağduruz

“Sabahtan beri elektrikler yok. Müşterilerimiz sıcaktan mağazanın içinde duramıyor. Biz de bu şartlarda hiçbir iş yapamaz olduk. Ciddi anlamda mağduruz. Bu sorun umarım en erken zamanda giderilir. Bu sıkıntılardan en fazla bizim gibi küçük esnaflar etkileniyor. Bir daha bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz.”