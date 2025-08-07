İşte Kadın Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı

İş Kadınları Derneği (İKD) ve Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen İşte Kadın Fotoğraf Yarışması'nın 8‘ncisi için başvuru süresi başladı.

İKD’den yapılan açıklamaya göre, yarışma için başvurular 12 Eylül’e kadar kabul edilecek. Yarışmada birinci gelen esere 15 bin, ikici gelen esre 10 bin, üçüncü gelen esere de 5 bin TL ödül verilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu ve eserlerin USB Bellekte kabul edileceği belirtildi.