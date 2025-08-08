Pediatri Kurumu: Filistin’de çocuklar açlıkla savaşırken, insanlığın sessizliği kabul edilemez

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ayşe Sayılı, Gazze’de devam eden çatışmalar ve abluka koşulları nedeniyle temel gıda maddeleri, içme suyu, bebek maması ile ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılamadığına ve bu durumun özellikle gelişme çağındaki çocukların hayatlarını tehdit ettiğine işaret ederek, “Filistin’de çocuklar açlıkla savaşırken, insanlığın sessizliği kabul edilemez” dedi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Sayılı, Gazze’deki bu durumun Filistin’de başta çocuklar olmak üzere sivilleri yaşamın en temel haklarından mahrum bıraktığına, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının raporlarının, bölgedeki çocukların sadece savaşın değil, açlığın ve sağlık hizmetlerinden yoksunluğun da pençesinde olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Gazze'de bu koşullar altında uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir şekilde ihlâl edildiğini belirten Sayılı, "Gıda ve sağlık hizmetlerine erişim, savaş durumunda dahi korunması gereken evrensel bir haktır. Çocukların yaşama ve gelişme hakkını hiçe sayan bu uygulamalar derhal sonlandırılmalı, insani yardım kanalları gecikmeden açılmalıdır.” dedi.

“Sağlık çalışanı çocuk hekimler olarak, meslek ilkelerimiz gereği her çocuğun yaşam hakkını savunmakla yükümlüyüz” diyen Sayılı, “Savaşı yaşamış bir ülkenin hekimleri olarak, tüm sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve uluslararası kamuoyunu bu çağrımıza destek olmaya, Filistinli çocuklar için ses vermeye davet ediyoruz. Çocuklar savaşmaz. Aç bırakılmaz. Susuz bırakılmaz. Onlar sadece yaşamak ister. Bu çağrı, geç kalınmadan karşılık bulmalıdır.” ifadelerini kullandı.