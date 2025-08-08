KTTO: Elektrik kesintisi ekonominin çöküşüne yol açacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), "yaşanan enerji sorununun zaten bir türlü düzelemeyen ekonominin de tamamen çöküşüne yol açacağı" görüşünü savundu.

Başta hükümet olmak üzere bütün ilgili tarafları sağduyu ile hareket etmeye çağıran ve gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulayan KTTO, bu konunun takipçisi olacağını kaydetti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, "hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yetersiz duruma düşen elektrik üretimi ve hatların yüklenmesiyle birlikte Ada’nın Kuzey tarafının karanlığa büründüğü", sabah saatlerinde de Güzelyurt Trafo Merkezi’nde patlama yaşandığının açıklandığı ifade edildi.

"Şebekenin durumunun, elektrik sorununun giderek büyümekte olduğunu ve her yönü ile başlıca sorun haline geldiğini bir kez daha kanıtladığı" görüşünü dile getiren KTTO, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tüm bölgelerde saat 03.30 civarında kesilen elektrik akımı,12 saatten fazla bir süredir verilememiş veya düzensiz şekilde verilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda evinde solunum cihazı ile yaşayan hastalarımız canları ile, evlerdeki elektrikle işleyen buzdolapları, televizyonlar ve elektronik aletler yanma tehlikesi ile, soğuk zincire sahip olan işletmeler, marketler, kasaplar ürünleri ile sınanmaktadır.

Bazı devlet dairelerinde de halkın ihtiyacı olan işlemler durdurulmuş, devlet daireleri kapılarını hizmete kapatmıştır. Herkes ne yapacağını bilemez halde çaresizce beklemektedir”

"Ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin bir türlü yenilenememiş olmasının, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olduğunu" söyleyen KTTO, yaşanacak can ve mal kayıplarının bir daha geri getirilemeyeceğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

“Bu zamanda halen yaşamış olduğumuz bu enerji sorunu zaten bir türlü düzelemeyen ekonominin de tamamen çöküşüne yol açacaktır” diyen KTTO, yıllardan beri tartışıldığı halde bir türlü çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkmasının artık elzem olduğunu kaydetti.