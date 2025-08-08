Tetikçi tutuklu yargılanacak

Kıbrıs’ın kuzeyine çiğ köfteciyi vurmak için geldiği iddia edilen 23 yaşındaki turist Y.E.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine Lefkoşa da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Nagaş hotelde kaldığı tespit edilen, Kıbrıs’ın kuzeyinde turist statüsünde bulunan

Y.E.K.’in Türkiye'de ikamet eden bir şahıs ile Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süper Markette bulunan çiğ köfteciyi kurşunlamak için plan yapıp ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını söyledi.

“Zanlı gizli ittifak suçunu kabul etti”

Polis, alınan ihbar üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde gizli ittifak suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındığını, bu süre zarfında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve ifade temin ettiklerini söyledi.

“Tabancanın konumu atılacaktı”

Polis zanlının gönüllü ifadesinde ve beyanlarında kullanacağı tabancanın konumunun telefonuna atılacağını ve kendisinin de gidip alacağını söylediğini belirtti.

Polis, zanlının 2 Ağustos tarihinde yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre zarfında zanlının Türkiye'de Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı ile Gizli İttifak kurduğu kişinin isminin edildiğini, bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile gerekli yazışmalar yapıldığını açıkladı.

Polis, “Bu süre zarfında zanlının KKTC'de herhangi biri ile iletişime geçip geçmediği hakkında birçok ifade alınıp soruşturma yapılmıştır” dedi. Zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine turist vizesi ile giriş yaptığını, serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan ülkeden ayrılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, 2 ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.