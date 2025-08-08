“Hükümet elektrikte tarih yazıyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, yaşanan elektrik kesintisine bağlı olarak su ve iletişim kesintilerine tepki göstererek, durumu “KKTC'de Black Friday” (kara cuma) olarak nitelendirdi.

Turgut Alas yaptığı yazılı açıklamada, trafonun patlaması sonucu elektriklerin kesildiğini, su temininde sorunlar yaşandığını, devlet kurumlarının internet sitelerinin birer birer çöktüğünü, dairelerin çalışamaz hale geldiğini belirtti. “Kaç saat ya da kaç gün böyle süreceği bilinmiyor” diyen Alas, mevcut tablonun yalnızca günlük yaşamı değil, ülke ekonomisini de ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Alas açıklamasında, yaşanan sorunların tarımsal üretime vereceği zarara da dikkat çekerek, “Sorun uzadıkça, bu sıcak havada tarımsal ürünlerde sulama yapılamamasından kaynaklı ortaya çıkacak hasar ve zararın maliyetini düşünün. Buna sağlık, turizm ve diğer sektörlerini de eklediğimizde çarpan etkisini gelecekte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümete sert sözlerle yüklenen Alas, hükümetin karanlık bir tarih yazdığını ifade etti.