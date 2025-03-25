Erhürman: “Sorun varsa, burada çözecek irade de, birikim de var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sorun varsa, burada çözecek irade de, birikim de var” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sorunlara sorun eklenmeyecek, sorunlardan, bölünmeden, parçalanmadan medet umulmayacak, çözüme odaklanılacak ve bu ülke, liyakat çerçevesinde, yetişmiş tüm insanlarımızla birlikte yönetilecek. Bundan herkes emin olsun” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Barolar Birliğimizin eğitimde yapılan tüzük değişikliğine ilişkin raporunu, hazırlayan arkadaşlarımın meslektaşı olmaktan bir kez daha gururlanarak okudum.

Bu ülkede sorunları çözme ehliyetinin bulunduğunu ve beşeri sermayemizin buna fazlasıyla yettiğini herkese gösteren bir rapor.

Sorun varsa, burada çözecek irade de, birikim de var. Yeter ki sorun çözmeye niyetli olunsun, sorunlara sorun eklemeye değil, çözüme odaklanılsın.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta da eğitimin öğrenci merkezli olacağı ve eğitimin en önemli unsurunun öğretmen olduğudur.

Öğretmenleri ötekileştirerek, yaftalayarak "çözüm" üretileceğini zannedenler, onların itibarını tartışmaya açma gayretinin, eğitimdeki dünya kadar sorunla boğuşmak zorunda bırakılarak zaten motivasyonu erozyona uğratılan öğretmenlerin motivasyonlarına daha da zarar vereceğini ve bunun sonucunda çocuklarımızın kaybedeceğini bilmek zorundadırlar.

Herkes müsterih olsun. Bu ülkede, bilgisiyle, birikimiyle, iradesiyle her türlü sorunu çözmeye ehil öğretmenler de, hukukçular da, uzmanlar da vardır.

Sorunlara sorun eklenmeyecek, sorunlardan, bölünmeden, parçalanmadan medet umulmayacak, çözüme odaklanılacak ve bu ülke, liyakat çerçevesinde, yetişmiş tüm insanlarımızla birlikte yönetilecek. Bundan herkes emin olsun.”