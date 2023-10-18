Erhürman: Sadece nüfusu bilmek yeterli değildir, önemli olan nüfus politikasıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sadece nüfusu bilmenin yeterli olmadığına dikkat çekti ve nüfus politikasının önemine işaret etti. Nüfus politikasının ortaya koyulması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, sınırlama ve düzenleme getirilmesi gerektiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yabancıların mal edinmesiyle ilgili hemen düzenleme getirilmelidir. Mal edinme biçimlerini de masaya yatırmamız gerekiyor” dedi.

Erhürman: Gayri insanı görüntülerin normalleşen görüntüler haline gelmesi insanlık için utanç kaynağıdır

Tufan Erhürman konuşmasına İsrail’in dün akşam hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili başladı ve dünyanın geldiği bir uygarlık seviyesi olduğuna dikkat çekerek, 2’nci Dünya Savaşı’nda uygarlık seviyesini Nazilerin yerle bir ettiğine vurgu yaptı. Geçen yıllar içerisinde savaşlarda en azından hukukun korunmaya çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Geldiğimiz noktada 2023’te İsrail’in askerlere verdiği talimat; ‘hiçbir sınır tanımayın’ talimatı. Uygarlıktaki kırılma noktaları, birbirini tetikler. Domino etkisi yaratır. Gayri insanı görüntülerin normalleşen görüntüler haline gelmesi insanlık için utanç kaynağıdır” dedi.

“Başka ülkeler için de isim değişikliği önerileri yapacaklar mı?”

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin “Kıbrıs Türk Devleti” ifadeleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Sayın Devlet Bahçeli ‘Kıbrıs Devleti’ dedi. Ertesi gün Sayın Hakan Fidan ise Kıbrıs Türk Devleti kavramını telaffuz etti. Sayın Fuat Oktay da bir yıl önce Kıbrıs Türk Devleti demişti. Dün de Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, gündemde böyle bir şey yoktur dedi. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri kendileri ile birlikte Birleşmiş Milletler üyesi olan bazı ülkeler için yeni isim önerileri yapacak mı? Bir devleti ismiyle tanıyorsunuz, o devletin haberi olmadan isim değişikliği öneriyorsunuz. Sayın Ersin Tatar ise teşekkür de etti Sayın Devlet Bahçeli’ye. ‘Biz artık bu ismi tercih ediyoruz’ dedi. Herkes kendi kafasına göre mi konuşuyor?” diye sordu. Dış politikada tutarlılığın önemine işaret eden Erhürman, ciddiye alınma açısından tutarlılığın önemli olduğunun altını çizdi. Erhürman, söz konusu meselelerin gayri ciddi şekilde ele alındığını da belirtti.

“Sadece nüfusu bilmek yeterli değildir, önemli olan nüfus politikasıdır”

CTP olarak iki yıldır daha yüksek sesle 5 yıllık kalkınma planını dile getirdiklerini vurgulayan Erhürman, dört yıldır bu konuda hiçbir adım atılmadığını ifade etti. “5 yıllık uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planı” dedikleri şeyin, hükümet planı olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bu toplumda en geniş katılımcılığı sağlamak lazım. Ne yazık ki bugün oldu söz konusu durumla ilgili partimize tek sayfa bir şey gelmedi” diye konuştu. Erhürman, karşılarındaki zihniyetin, katılımcılığın ne anlama geldiğini de bilmediğine vurgu yaptı. Sadece nüfusu bilmenin de yeterli olmayacağını belirten Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret etti. Erhürman, “Asker hariç nüfus kaç? Biliyorum diyorsun ama bilmiyorsun” dedi.

“Yabancıların mal edinme biçimlerini masaya yatırmalıyız”

2019 yılında okullarda bin 436 ana dili Türkçe olmayan çocuk olduğunu hatırlatan Erhürman, bu rakamın içinde bulunduğumuz yılda 6 bini aştığını vurguladı. Erhürman, “Nüfus politikası ortaya koymazsan, sınırlama-düzenleme getirmezsen, 4-5 sene sonra ana dili Türkçe olmayan çocuk sayısını planlayabilecek misin? Her konu gibi bu konu da gayriciddi. Kıbrıs Türk Devleti gayriciddi bir tartışma” ifadelerini kullandı. Yabancıların mal edinmesiyle ilgili hemen düzenleme getirilmesi gerektiğini uzun zamandır söylediklerini kaydeden Erhürman, mal edinme biçimlerinin de masaya yatırılması gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, başka ülkelerde olduğu gibi sınırlamalar getirilmesine vurgu yaparak “İlçe bazında örneğin yüzde 10’u aşmayacak şekilde sınırlama getirelim. Annan Planı’nda bir bölgedeki mülkiyetin 3’te 2’si Türklerdeydi. Mesele buralarda sınırlama ve düzenleme getirmektir” dedi.

“Bu toplumda siyaset yapma olanakları sınırlı hale gelebilir”

2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tufan Erhürman, “Benim kendi adıma gündemimde yok. Parti günü gelir, kararını verir. İlla parti başkanı aday olacak diye bir şey yoktur. Benim kişisel anlamda öyle bir düşüncem yok. Memleket perişan vaziyette. Yoksullaşmıyoruz, yoklaşıyor aynı zamanda. İnşaat sektöründe, araba alanlar arasında biz yokuz. Benzin fiyatları Kıbrıslı Rumların talepleri ve alım gücü üzerinden yapılıyor. Mesele Kıbrıslı Türklerin en araba ne benzin ne kira ne konut piyasasında özne olmamasıdır. 2025 yakın bir tarih değildir benim gözümde. Bu toplumda siyaset yapma olanakları sınırlı hale gelebilir” dedi.