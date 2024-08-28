Erhürman: " 'Ölü' bir zihniyet memleketi de ölüme sürüklüyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adına hükumet diyen yapıyı sert bir dille eleştiren Erhürman, "Ölü bir zihniyet var bu memleketin geleceği açısından. O zihniyetin yarattığı tahribat üzerine konuşmaya devam etmek zorunda kalıyoruz" dedi. Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın konuğu olan Tufan Erhürman, özellikle yabancı işçiler konusunda yaşanan sorunların önceden öngörülebileceğini vurguladı.

Yabancı işçiler ve planlama eksikliği

Erhürman, yabancı işçiler konusunun bu hale geleceğinin önceden fark edilemediğine dikkat çekerek, "Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planı dedik. Nüfusu bilelim, kim gelecek, hangi koşullarda gelecek, bunları planlayalım dedik. Bunlar planlanmadığı takdirde başımıza neler geleceği konusunda yeterli vurguyu yapmıştık ama bu konular karşımızdaki zihniyetin ilgi alanına girmedi" dedi. Bu sorunların sinyallerinin önceden verildiğini belirten Erhürman, “hükümetin” buna karşı bir adım atmadığını ve şimdi sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Eğitim ve sağlıkta kriz

Eğitim ve sağlık alanındaki sorunların da göz göre göre geldiğini söyleyen Erhürman, "Ölü bir zihniyet var bu ülkenin geleceği açısından. O zihniyetin söyleyebileceği bir şey kalmadı. Gailesi de yok" dedi. Kamu denetimi konusunda da ciddi eleştirilerde bulunan Erhürman, "Denetlemesi gereken kamu tam tersine denetim dışına çıkarak kendisi de bu işlerin paydaşı haline geldiği görüntüsü veriyor" şeklinde konuştu.

Narenciye krizi ve insan hakları ihlalleri

Erhürman, narenciye sektöründe yaşanan sorunlara da değinerek, "Narenciye yerlere döküldü. Ama bu iş için ülkeye insanlar getirildi. Neden insanlar hala buralarda? Nasıl barındırılıyorlar? Hem çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor, hem de bu durum polise intikal etti" dedi. Olayın polise yansımasıyla birlikte soruşturmanın devam edeceğini belirten Erhürman, ön izin sisteminin nasıl çalıştığını ve yabancı işçilerin bu süreçte hangi koşullarda barındırılması gerektiğini de anlattı.

"Gidişat çok tehlikeli"

“Hükümete” yönelik eleştirilerini sürdüren Erhürman, “hükümetin” son beş yılda yaşanan olayların sorumluluğunu almadığını ifade etti. "Bu beş sene öyle bir beş sene ki, iktidarda olduğun dönemde yaşanan patlamaların hepsi. Çok tehlikeli bir gidiş olduğunu hep söyledik. Planlayalım dedik, anlattık. Gözlerini kapattılar, duvara tosladılar" dedi. Yabancılara mülk satışlarından eğitim ve sağlıkta yaşanan krizlere kadar birçok alanda “hükümetin” hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

Kıb-Tek ve ekonomik sorunlar

Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekti. "Bu zihniyet hiçbir zaman Kıb-Tek’in özerkleştirilmesini savunmadı. Bu kadar yıldır Kıb-Tek’te bu kadar büyük problemler yaşanmadı. Akaryakıtın geç gelmesi gibi bir problem hiç yaşanmadı" dedi. Kamu kurumlarının zarar ettirildiğini ve var olan paranın israf edildiğini vurgulayan Erhürman, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan KDV’nin de güneydeki ekonomiye kaptırıldığını ifade etti.

Eğitimde derinleşen eşitsizlik

Eğitim sistemindeki sorunlara da değinen Erhürman, "Konteyner sınıfları konuşuyoruz. Neden konteyner sınıf bu kadar arttı? Çünkü sen nüfusu kontrol edemiyorsun” diye konuştu. Okulların maddi imkansızlıklar içinde olduğunu belirten Erhürman, "Okulların elinde kuruş yok. Tuvalet kağıdı alacak para yok. Sene sonu yıllığının parasının şimdiden alındığını biliyoruz" dedi. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını vurgulayan Erhürman, devlet okullarında yaşanan zorlukların altını çizdi. Güneydeki fiyatların kuzeyden daha ucuz hale geldiğini belirten Erhürman, "KTTO Başkanı, Allah güneye geçemeyenleri korusun dedi. Güney o kadar ucuzladı buraya göre ki bu laf söylendi" dedi.

Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci

Kıbrıs konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Erhürman, "İki sene, üç senedir diyoruz ki yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, eski metodolojiyle olmaması gerekir. Bunu sadece toplumumuza değil, BM’ye, AB’ye hepsine anlattık" dedi. Eski müzakere yönetmelerinin sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman, yeni süreçte siyasi eşitliğin tartıştırılmaması gerektiğini vurguladı, CTP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu argümanları anımsattı.

Ülke yönetmek ilgi alanları değil

Erhürman, mevcut “hükümetin” ülkeyi yönetme gibi bir derdi olmadığını vurguladı ve ülkenin sorunlarını çözmek yerine başka şeylerle ilgilendiğini ifade etti. "Ülke yönetmek, çocuklarımıza yaşanabilir bir yer yaratmak, onların ilgi alanı değil. İlgi alanları kurultay, kim ne olacak, kim bakan olacak" dedi. Erhürman, mevcut zihniyetin sadece sloganlar attığını ve sokaktaki insanın yaşamını yaşanmaz duruma getirdiğini belirterek, "Bu zihniyet kendisi öldüğü gibi memleketi de ölüme sürüklüyor" şeklinde konuştu.