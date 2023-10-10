Erhürman: Okulların taranmasında geç kalındı, koca yaz tatili heba edildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullarda tamirat yapılması için taramalarda geç kalındığını ve koca bir yaz tatilinin heba edildiğini, öğrenciler okullardayken aslında bütün bunları şimdi yapılmak zorunda kalınacağını söyledi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, dün Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Son dönemde sendikalar, sivil toplum, mesleki ve ekonomik örgütlere ziyaret başlatan CTP, dünde KTMMOB ile görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekilleri de eşlik etti. KTMMOB ile sık sık görüştüklerini ve istişare halinde olduklarını ifade eden Erhürman, 6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından özellikle okullarda ciddi bir tarama başlatılması gerektiğini ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu sorunları görmezden geldiklerini ifade etti.

“Tam gün eğitimi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar”

CTP’nin uzun bir süreden beridir eğitimde tam güne geçilmesi gerektiğiyle ilgili söylemleri bulunduğunu anımsatan Tufan Erhürman, hükümetin bunu da yüzüne gözüne bulaştırdığını kaydetti. Ülkedeki nüfus artışından dolayı trafik, sağlık ve eğitim alanlarında ciddi sorunlar ortaya çıktığına işaret eden Erhürman, bu sıkıntıların nüfus planlaması yapılmadan çözülemeyeceğini belirtti. Ülkenin en büyük sorunu olan Kıbrıs Sorununda gelinen son aşamada Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığını dile getiren Erhürman, “BM Genel Kurulu’nda Sn. Hristodulis ve Sayın Erdoğan'ın karşılıklı atışması oluyor. Biz orada yokuz” dedi. Türkiye’de bazı siyasilerin son dönemde “KKTC yerine artık Kıbrıs Türk Devleti demeliyiz” ifadesi kullandığını aktaran Erhürman, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin de bilmediğini anladığımız bir şeyler yaşanıyor” dedi. Tüm bunların artık onurlarına dokunduğunu vurgulayan Erhürman, bütün bu sebeplerden dolayı hükümete “Utan ve Git” dediklerini anımsattı.

Adanır: Hükümet aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladık

Görüşmede söz alan KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da, hükümet aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladıklarını açıkladı. Adanır davanın gerekçesi olarak ise, Bakanlar Kurulu kararıyla bir bakanın ihtiyaç görmesi halinde kamu projelerinde TC’den kamuda çalışan mimar mühendis ve teknikerlerin getirilmesi konusunda bir tüzük değişikliği yapılmasını gösterdi. Bu konuda hükümet yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını açıklayan Adanır, konunun yargıya taşındığını söyledi. Ocak ayında Belediyeler Yasası adı altında yapılan düzenlemelerde CTP’li milletvekillerinin büyük desteğini gördüklerini açıklayan Adanır, Türkiye’de 6 Şubat’ta gerçekleşen depremin ardından herkesin binalarının sağlığını sorgulamaya başladığını söyledi. Adanır, bu yasa sayesinde hem binaların güvenilir olarak yapılmasını hem de sektörün güvenilir ve düzgün bir şekilde üretim sağlanmasının gerçekleşeceğini açıkladı ve Meclis’teki desteklerinden ötürü CTP’li vekillere teşekkür etti.