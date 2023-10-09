Erhürman: Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Erhürman ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti ve eğitimdeki sorunları masaya yatırdı. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Filiz Besim ve Fide Kürşat da eşlik etti. Eğitimde çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Erhürman, bu sıkıntıları yerinde tespit etme amacıyla CTP örgütlerinin bulundukları bölgelerdeki okullara ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı. Bu dönemde eğitimin kalitesini daha fazla artırabilmek için konuşma arzusunda olduklarını ancak fiziki sorunlar ve sınıflarda Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorunlarını konuşmak zorunda bırakıldıklarını aktardı.

“Fiziki çalışmalarda çok geç kalındı…”

Okulların fiziki durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Tufan Erhürman, koskoca bir yaz döneminde hiçbir icraat yapılmadığını ve bu konuda geç kalındığını söyledi. Sınıfların kalabalık olduğunu da dile getiren Erhürman, “Nüfusumuz kimse tarafından bilinmiyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de kitaplar meselesi gündeme getirildi. Bir taraftan da gerek öğretmenlerin kurumsal yapısı olan sendikaları gerekse tek tek öğretmenlik mesleği nezdinde bir itibarsızlaştırma gözlemliyoruz” dedi. Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının kendilerini son derece rahatsız ettiğini vurgulayan Erhürman, öğretmen kavramının kamuoyunda yerinin farklı olduğunu söyledi. Erhürman, gerek eğitim, gerek ekonomi, gerekse nüfustaki meselelerden dolayı ilerleyen günlerde eylemlilik sürecine girileceğini açıkladı.

Maviş: 10 geçici öğretmen sorunları çözemez…

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de görüşmede yaptığı açıklamada Türkçe bilmeyen öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Bu öğrenciler için Eğitim Bakanlığı’nın 10 geçici öğretmen alma düşüncesi olduğunu aktaran Maviş, buna rağmen sorunun çözümü için bu adımın yeterli olmayacağını ifade etti. Bazı okulların acil tadilat istediğini ve yıprandığını kaydeden Maviş, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni örnek gösterdi. Bu okulun olası bir deprem anında yıkılacak okullar listesinde olmasına rağmen bakanlığın henüz adım atmadığını dile getiren Maviş, okulda eğitimin sürdüğünü açıkladı. Yaz aylarının değerlendirilmediğini ve boşa geçirildiğini ifade eden Maviş, tek inşaatın Değirmenlik bölgesinde bir okulda gerçekleştirildiğini ve bunun da Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Öğretmenlerin yüzde 75’inin tükenmişlik sendromu yaşadığını aktaran Maviş, gençlerin bu mesleği seçmekte istekli olmadıklarına dikkat çekti. Maviş, hükümetin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalıştığını, böyle devam etmesi halinde öğretmenliğe daha az gencin başvuracağını ifade etti.