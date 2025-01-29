Erhürman: “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar Siyasi Eşitlik Temelinde Bir Çözüm Bulmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, ABD yardımlarıyla modernize edilecek Baf Hava Üssü’nün kullanımında İsrail’e ayrıcalıklı bir statü tanıyacağına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erhürman, bu tür adımların Kıbrıs’ın geleceğinde kalıcı barış ve istikrarı riske atacağına dikkat çekti.

Erhürman, özellikle son dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, adanın geleceğini olumsuz etkileyebilecek adımlar attığını belirterek, “Gerçek çok açık: Enerji, güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve hidrokarbonlar gibi konularda iki eşit kurucu ortak olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların siyasi eşitlik temelinde birlikte karar alacağı bir çözüm hayata geçmezse, kalıcı barış ve istikrar değil, kalıcı gerginlik ve huzursuzluk bu adanın geleceğine hakim olacak” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını yok sayan kararlarının, çocukların barış içinde bir gelecek kurma umudunu uzaklaştırdığına vurgu yapan Erhürman, “Sn. Hristodulidis'in bu adanın geleceğini ipotek altına alan bu tip kararları Kıbrıslı Türkler bu adada hiç yokmuş gibi almasına izin verildikçe, buna alan açıldıkça, Kıbrıslı Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da çocuklarının barış içinde yaşayacağı bir gelecekten uzaklaşacak” dedi.

Erhürman, Mart ayında yapılması planlanan çok taraflı görüşmelere de değinerek, “Bu görüşmeler, bu ada için yaşamsal önemdedir. Çocuklarımız için, bu ada için, yalnızca bu adada değil, bölgede kalıcı barış ve istikrar için bu gidişe dur demek zorundayız. Bu küçücük ada bu kadar riski taşıyamaz. Bu güzel adanın çocukları, çocuklarımız bu kadar risk altında bu topraklarda geleceği kuramaz” ifadelerini kullandı.