Erhürman, Kemal Saraçoğlu Vakfı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, vakfın kurucu başkanı Şua Saraçoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, küçük yaşta lösemiden yaşamını yitiren Kemal Saraçoğlu’nun adının yaşatıldığı vakfın yaptığı çalışmaların önemine işaret eden Erhürman, yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ülkede 36 bini aşkın donör bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, donör sayısının artırılması, erken teşhis ve tedavi konularında Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteğe ve birlikte organizasyon yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na değinen Erhürman, “Bu hafta, sorumluluğu hatırlama haftasıdır. Toplum olarak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım ve hep birlikte yapılması gerekenleri yapalım” dedi.

Yamaç: “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde etkinlik yapılmalı”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da kabuldeki konuşmasında, 2001 yılında kurulan vakfın, lösemili çocuklara ve ailelerine destek sağlamak için gönüllü bir ekipten oluştuğunu belirtti.

Yamaç, donör hakkı kazananlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir etkinlik yapılmasını arzuladıklarını söyledi.

Saraçoğlu: “Lösemiye yakalanan çocuklar, hayata kök hücre ile bağlanabilir”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Kurucu Başkanı Şua Saraçoğlu da oğlu Kemal Saraçoğlu’nun tedavi süreci ve vakfın kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.

Kök hücre verme işleminin zor olmadığını belirten Saraçoğlu, herkese donör olma çağrısında bulundu.

Şua Saraçoğlu, “Lösemi tedavisinde kök hücre naklinin başarı oranı yüzde 50-60 civarındadır. Lösemiye yakalanan çocuklar, hayata kök hücre ile bağlanabilir. Kök hücre vücuttaki tırnak gibi yenilenebilir, kök hücre alınırken bir ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Kök hücre verilmesinden çekinilmesin” dedi.

Herkesin lösemi hastalığına yakalanabileceğini dile getiren Saraçoğlu, kök hücre verenlerin doku karnesinin hazırlandığını, ileride lösemiye yakalanmaları durumunda mevcut doku karneleri üzerinden hızlı bir şekilde ilik arayışına gidilebildiğini, böbrek ve karaciğer nakillerinde de aynı doku karnelerinin kullanıldığını belirtti.