Erhürman: Şimdi ‘artık yeter’ deme zamanı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 24 Ağustos’ta Meclis’in olağanüstü toplanması çağrısını yineleyeceklerini açıkladı, iktidara mensup vekillerin katılmaması nedeniyle bugünkü oturumun kapatıldığını söyledi.

Erhürman,“Şimdi artık yeter deme zamanıdır” diyerek, Meclis’i sadece olağanüstü toplantıya çağırmayacaklarını, tüm kesimlerle yeni bir eylemlilik sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Meclis, “mücadele araçlarından sadece biri… Bunun dışındaki mücadele araçları da tüm kesimlerle birlikte kurtarılmak zorunda” diyerek, “Memleket eski yahşi batıya döndü. Bunlar Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği şeyler değil” şeklinde konuştu.

“Yaşam hakkının tanınmadığı bir dönemden geçiyoruz”

Hükümeti eleştiren Erhürman, ülkenin en kritik ekonomik bunalımla karşı karşıya olduğunu, alım gücünün yerlerde süründüğüne dikkat çekti, “Özel sektör, asgari ücretli, kamuya yeni başlayanların durumu ortada. Yaşam hakkının tanınmadığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

“Nüfus politikası zorunlu”

Bir süredir, nüfus politikasının zorunluluğundan bahsettiklerini hatırlatan Erhürman, hükümetin bu durumun gailesini daha çekmediğini ifade etti. Erhürman, “Alım gücümüz düştü. Çocuklarımıza ev alamıyoruz, ev kiraları ödenemiyor. Araba da alamaz duruma geldik. Marketten günlük ihtiyaçları dahi karşılayamaz hale gelen insanlarımız var” diye konuştu.

“Bakanlar, müsteşarlar değişiyor”

Hükümetin buna rağmen ‘sandalye oyunu’ oynadığını vurgulayan Erhürman, şu anda ülkenin en sıkıntılı dönemde olmasına rağmen bakanlar, müsteşarların değiştiğini, kurultayın gündeme geldiğini ifade etti.

“Sadece yoksullaşma değil, yoklaşma…”

Erhürman, yabancıların alım güçlerinin dövizle birlikte yükseldiğini bu nedenle fiyatların aşağıya çekilmediğini dile getirerek, “Yoksullaşmıyoruz, dikkate alınmayan bir noktaya geliyoruz. Sadece yoksullaşmıyoruz, yoklaşıyoruz… Piyasada yok hükmündeyiz” dedi.

Ülkede artan suç oranlarına, güvenlik sıkıntılarına da değinen Erhürman, yabancılara mülk sınırına yönelik yasa çalışması içinde olduklarını açıkladı. Erhürman, stabil para birimine endeksli para birimine geçilmesi, hayat pahalılığını iki ayda bir belirlemek gibi yapısal önlem alınması gibi birçok konudaki söylemlerine rağmen dikkate alınmadıklarını kaydetti.

“Ek sözleşmeyi yargıya taşıyacağız”

Erhürman, Taşyapı’ya 59 milyon TL ödeme öngören Ercan Havaalanı ek sözleşmesini bir hafta, 10 gün içerisinde konuyu yargıya taşıyacaklarını da açıkladı.

“11-12 yaşındaki çocuklarımız göç edeceğim diyor

“11-12 yaşındaki çocuklarımız göç edeceğim diyor. Bu gidişin gidiş olmadığını herkes biliyor. Aileler, çocuklarına gittiğin yerde kal diyor” diyen Erhürman, ülkenin yaşanamaz hale geldiğini yineledi. Erhürman, “İnsanlar, ekmek, süt alırken hesap yapmaya başladı. Arkadaşların derdi ise kim bakan olacak” şeklinde konuştu.