Erhürman, Holguin ile görüşecek

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin ile bugün bir daha görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilgili görüşme saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek.

Hatırlanacağa üzere Erhürman, 8 Haziran Pazartesi günü de Holguin ile makamında görüşmüştü.