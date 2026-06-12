Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler sürüyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, kurumsal gelişim ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda belediye personeline yönelik düzenlenen “Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi”, dün Olive Tree Hotel’de gerçekleştirildi. Saat 09.00 ile 13.00 arasında düzenlenen eğitime, belediyenin İdari İşler Şubesi, Temizlik Şubesi ve Sağlık Birimi personeli katıldı.

Eğitim, alanında uzman eğitmen Pınar Gündal tarafından verilirken, ekip ruhunun güçlendirilmesi, kurum içi iletişimin geliştirilmesi, motivasyonun artırılması ve verimli çalışma yöntemleri üzerinde duruldu.

Katılımcılar, eğitim boyunca takım çalışmasının önemi, iş yerinde motivasyonu artıran unsurlar, etkili iletişim teknikleri ve ortak hedeflere ulaşmada iş birliğinin rolü konusunda bilgi edinme fırsatı buldu. İnteraktif yöntemlerle gerçekleştirilen eğitimde personelin aktif katılımı dikkat çekti.

Hizmet kalitesine katkı sağlayacak

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla da aralıksız devam edecek.