CTP Kadın Örgütü, KTMMOB’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Görkem Çelik, Birlik Genel Sekreteri Bora Tüccaroğlu ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Vijdan Şengör, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Yerel Yönetimler Sekreteri Gülden Karakaya’yı kabul etti.

Birlik binasında gerçekleşen görüşmede konuşan Doğuş Derya, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 19.00’da KTÖS Salonunda “Enerji Jeopolitiği ve Ekolojik Talan: Türkiye'den Doğu Akdeniz'e Doğru Ekopolitik ve Hak Mücadeleleri” konulu bir panel düzenleneceğini belirterek, KTMMOB’yi etkinliğe davet etmek amacıyla ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Derya, enerji politikalarının çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, panelde enerji jeopolitiği, ekolojik yıkım, çevre mücadeleleri ve bölgesel gelişmelerin uzmanlar tarafından ele alınacağını kaydetti.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji ve çevre konularının mühendislik ve planlama disiplinleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çelik, sürdürülebilir çevre politikalarının geliştirilmesi ve kamu yararını önceleyen uygulamaların hayata geçirilmesi için ilgili tüm kurum ve örgütlerle iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca çevre sorunları, iklim krizi ve enerji politikalarının sürdürülebilirlik alanındaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.