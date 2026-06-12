Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın oldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Ayşemden Akın oldu.

KTGB’den verilen bilgiye göre, geçen hafta yapılan genel kurulun ardından yeni seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda yapılan görev dağılımında, Birlik Başkanlığına Ayşemden Akın getirildi.

Görev dağılımı şöyle oluştu:

“Asbaşkan Serap Şahin, Genel Sekreter Nazar Erişkin, Mali İşler Sekreteri Ahmet Karagözlü, Eğitim Sekreteri Nupelda Karabuğday, Örgütlenme Sekreteri Yağmur Çal, Dış İlişkiler Sekreteri Sonay Orbay.”

KTGB Yönetim Kurulu’nda, İltaç Aslım ve İbrahim Güneşer faal üye olarak görev aldı. Genel Kurul’da ise Ferda Aşıroğlu ve Esengül Evcil yedek üye olarak belirlendi.