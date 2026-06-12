Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
Girne’de uyuşturucu bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.
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Girne’de uyuşturucu bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.
Girne Öykü Sokak’ta, saat 01.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.H.T.(E-26) ile S.K.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada, A.H.T.’nin tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Girne'de 400 bin TL çaldı, tutuklandı
Girne’de M.H’nin (E-24), 6-7 Haziran tarihleri arasında misafir olarak bulunduğu evden 400 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.H. tespit edilerek tutuklandı.
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Etiketler : polis, tutuklama, uyuşturucu