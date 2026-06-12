Üstel: “TMK’nın etkinliğini ortadan kaldıran bir karar alınmadı”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) dosyasına ilişkin son kararını değerlendiren Başbakan Ünal Üstel, alınan kararın TMK’nın etkinliğini ortadan kaldıran veya hukuki statüsünü zayıflatan bir karar olmadığını söyledi. Üstel, kararın yalnızca Avrupa Konseyi Sekretaryası’na teknik çalışma hazırlama yetkisi verilmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin TMK’yı defalarca etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlatarak, komisyonun uluslararası hukuk bakımından meşruiyetini koruduğunu belirtti.

“TMK’nın etkinliği için gerekli adımları attık”

Üstel, komisyonun çalışmalarını sürdürebilmesi ve kararlarının uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını ve mali kaynak oluşturduklarını ifade etti.

Üstel, TMK’nın etkinliğinin yalnızca hukuki statüsüyle değil, kararlarının uygulanabilirliğiyle de bağlantılı olduğunu belirterek, komisyonun etkin bir iç hukuk yolu olarak varlığını sürdürmesi için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyduklarını söyledi.

“Mülkiyet başlığının kapatılması gerektiği yönünde görüşler ortaya kondu”

Açıklamasında Avrupa Konseyi toplantısına da değinen Üstel, birçok üye devlet ile Avrupa Konseyi Sekretaryası’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına atıf yaparak mülkiyet başlığının kapatılması gerektiği yönünde görüş ortaya koyduğunu belirtti.

Hükümetin süreci yakından takip ettiğini ifade eden Üstel, Türkiye ile uyum içinde TMK’nın etkinliğinin korunması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulması için diplomatik, siyasi ve hukuki girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.